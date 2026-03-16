ドル売り優勢、原油先物が下落に転じるホルムズ海峡再開にやや期待 原油先物が下落に転じていることを受け有事のドル買いが後退。米株先物は上げ幅を拡大している、日経平均は一時プラスに転じた。 トランプ米大統領がホルムズ海峡問題で7カ国が米国を支援していると発表したことを受け、事実上封鎖状態にある海峡の再開に期待が広がっている。ただ、米イラン戦争そのものが終結するかは不明だ。 トランプ氏は同盟国に