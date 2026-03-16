河辺愛菜フィギュアスケートのプランタン杯は15日、ルクセンブルクでフリーが行われ、女子はショートプログラム（SP）首位の河辺愛菜（オリエンタルバイオ・中京大）がフリーでも1位の124.82点の合計194.95点で優勝した。渡辺倫果（三和建装・法大）は2位だった。男子は友野一希（第一住建グループ）がフリーでトップの162.99点をマークし、合計233.11点の2位。吉岡希（法大）は3位だった。（共同）