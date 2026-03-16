【ニューヨーク共同】米中西部ミシガン州で12日に武装した男が車でシナゴーグ（ユダヤ教会堂）に突っ込んだ事件で、イスラエル軍当局者は15日、男の兄弟がレバノンの親イラン武装組織ヒズボラの部隊司令官だったと主張した。司令官は今月5日のイスラエル軍のレバノン空爆で死亡したとしている。米紙ニューヨーク・タイムズが報じた。ヒズボラの当局者は同紙に、男の兄弟がヒズボラのメンバーだったことを否定した。イスラエ