TBSの安住紳一郎アナウンサーが、16日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に生出演。この日、南後杏子アナウンサーの欠席を報告した。【2025年ランキング表】TBSアナが大躍進…若手、ベテラン入り混じる『好きな女性アナ』TOP10冒頭の「脳シャキクイズ」の直前に、安住紳一郎アナウンサーが「今週、南後アナウンサーはお休みです」と報告した。理由には触れず、クイズコーナーへと進んだ。