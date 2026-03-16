3月14日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』3時間SPでは、池上ニュースの解説でもお馴染み、池上彰が登場。“バブル時代博士ちゃん”とともに静岡・熱海のバブル遺産を巡った。“博士ちゃん”vs池上のインベーダーゲーム対決が実現すると、池上はかつてならした腕を見せつけ…。【映像】芦田愛菜、インベーダーゲームに熱中!?「倒した〜い！」今回は池上彰、藤井隆、“バブル時代博士ちゃん”こと中澤大輔くん（