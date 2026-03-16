ノースサンドは寄り付き大量の買い注文で商いが成立せず、気配値のまま株価水準を切り上げている。前週末１３日取引終了後、２７年１月期単独業績予想について売上高を３８４億９３００万円（前期比４７．０％増）、営業利益を８６億３０００万円（同５５．６％増）と発表した。前期に続き過去最高業績を更新する見通し。年３３円の上場以来初となる配当を実施する計画も示しており、これらが好感されている。 企業に