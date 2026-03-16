ソフトバンクグループが頑強な値動き。前週末は続落で、下向きの５日移動平均線を再びマドを開けて下回る格好となっていたが、目先売り飽き気分から下げ渋る動きに変わってきた。今月９日に年初来の安値（昨年１２月の株式分割後の安値）となる３４３６円を底に下げ止まったものの、再びその安値更新が意識される場面にあった。同社傘下のペイペイがナスダックに上場し時価総額は日本円で約１．９兆円と日本企業の米国上場