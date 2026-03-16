山王に大量の買い注文が入り、全般下げ相場に逆行してカイ気配で始まる人気となった。電子機器に使われるデバイスの貴金属表面処理加工（金メッキ加工）や精密プレス加工などを手掛け、売上高の約３０％がフィリピン向けであることも特徴の一つ。独自のメッキ加工技術をベースにして水素分野にも積極展開を図っている。 業績も好調を極めている。前週末１３日取引終了後に２６年７月期業績の大幅上方修正を発表した。