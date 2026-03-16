トリケミカル研究所がウリ気配。同社は前週末１３日の取引終了後、２６年１月期の連結決算発表にあわせ、２７年１月期の業績予想を開示した。今期の経常利益予想は前期比１１．１％減の６３億円を計画する。経常減益の見通しを示したことを受け、失望売りが優勢となっている。 今期の売上高予想は同１３．１％増の２７０億円。半導体製造用化学化合物の需要は増加が見込まれるとし、国内において南アルプス事業所を基軸とし