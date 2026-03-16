パワーエックスは５連騰し連日の上場来高値更新となっている。前週末１３日の取引終了後に、蓄電池併設型太陽光発電所向け電力アグリゲーションサービス（電力の需給バランス調整や市場取引に活用するサービス）について、提供エリアを従来の九州から全国（沖縄を除く）に拡大するとともに、需給調整市場における一次調整力での運用に新たに対応したと発表しており、これを好感した買いが入っている。