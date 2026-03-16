第98回アカデミー賞助演男優賞を『ワン・バトル・アフター・アナザー』のショーン・ペンが受賞した。 参考：【随時更新】第98回アカデミー賞受賞結果一覧 『マグノリア』『パンチドランク・ラブ』『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』『ザ・マスター』などのポール・トーマス・アンダーソン監督が手がけた本作は、冴えない革命家のボブ（レオナルド・ディカプリオ