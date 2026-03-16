ＩＮＰＥＸと石油資源開発は４日続伸。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月限が日本時間の１６日早朝に１バレル＝１０２ドルと再び１００ドル台を突破した。米国がイランの石油輸出の大半を扱うカーグ島の軍事施設を攻撃したことで、戦争の激化が懸念され、原油価格が急伸した。先週末１３日のＷＴＩ価格は前日比２．９８ドル高の同９８．７１ドルだった。 出所：MI