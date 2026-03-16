第98回アカデミー賞の脚色賞を『ワン・バトル・アフター・アナザー』のポール・トーマス・アンダーソンが受賞した。 参考：【随時更新】第98回アカデミー賞受賞結果一覧 『マグノリア』『パンチドランク・ラブ』『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』『ザ・マスター』などのアンダーソン監督最新作となる本作は、冴えない革命家のボブが、何者かに狙われたひとり娘