EURO王者・スペイン代表とコパ・アメリカ王者・アルゼンチン代表が対戦する「フィナリッシマ」が中止になった。当初は今月27日にカタールで開催予定だった。欧州サッカー連盟(UEFA)は15日の発表で、情勢を考慮してカタールでの開催を取りやめることを伝えた。もっとも試合は実施すべく、スペインのサンティアゴ・ベルナベウでサポーターの比率を50:50にして開催する案をアルゼンチンに提案したというが、アルゼンチンは中立地