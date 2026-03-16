フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2026年3月16日（月）開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 109 - 103 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズ