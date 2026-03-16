【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、3月15日にKアリーナ横浜で開催された音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』にヘッドライナーとして出演。最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ初披露など、圧巻のパフォーマンスで会場を盛り上げた。 ■BE:FIRST、ヘッドライナーで登場 「GRIT」や「Mainstream」といったBE:FIRSTを代表するヒップホップチューンや、圧倒