◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝米国ードミニカ共和国（2026年3月15日フロリダ州マイアミ）米国は15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝でドミニカ共和国と対戦。両チームの豪華ラインナップがネットで話題となった。スター軍団同士の注目の一戦。米国のスタメンには2番ブライス・ハーパー（フィリーズ）、3番アーロン・ジャッジ（ヤンキース）、4番カイル・シュワバー（フィリ