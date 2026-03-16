＜大相撲三月場所＞◇中日◇15日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】“強すぎる”49歳の現役最年長力士これぞ、積み重ねてきた30年の重みか。まもなく50歳を迎える現役最年長のベテラン力士が、23歳年下の若手を真っ向勝負で圧倒。「体の張りがすごい」「50歳に見えない」「お辞儀も素敵」など、その衰えぬ実力と誠実な土俵態度に称賛の声が相次いでいる。序二段四枚目・翔傑（芝田山）と三段目八十枚目・坂林（尾上）の一番。