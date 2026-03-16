コメンテーターの玉川徹氏が４日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。今後の国民的関心の高いスポーツイベントの在り方について持論を展開した。ＷＢＣで侍ジャパンが敗退し、ネットでは「ネトフリ解約」のワードがトレンド入りしたことを報道。今回のＷＢＣは日本ではネットフリックスが独占配信により地上波テレビの放送がなかった。「結局、僕、ほとんど見なかったですね。今回。ＷＢ