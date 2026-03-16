侍ジャパンのソフトバンク・近藤健介外野手が１６日、自身のインスタグラムを更新。ＷＢＣの準々決勝敗退を受け、心境をつづった。今大会は大谷の後を打つ「２番・右翼」でスタートしたが、１次ラウンドを１２打数無安打１四球。準々決勝のベネズエラ戦はベンチスタートで、９回１死走者なしで代打で登場したが、見逃し三振に倒れ、１３打数無安打で大会を終えた。近藤は「ＷＢＣ応援ありがとうございました。今大会は何もで