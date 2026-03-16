◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）昨年のサイ・ヤング賞右腕で米国のＰ・スキーンズ投手が、ドミニカ共和国との準決勝で先発し、初回を無失点で切り抜けた。先頭タティスを左飛、マルテを二飛、ソトを二ゴロに打ち取り、３人で抑えた。ドミニカ共和国は１次Ｒで４戦１３発４１得点と空前の強打を発揮して、４連勝で突破。タティス、ソト、ゲレロらメジャーのスターが