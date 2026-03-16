▲ハンブレッダーズ▲jo0ji▲離婚伝説Sony Musicの3アーティスト（ハンブレッダーズ、jo0ji、離婚伝説）の楽曲を原案とした短編映像プロジェクト『#あの日の春の歌』が発表された。『#あの日の春の歌』は、春という季節のなか、注目のアーティストたちの楽曲を通して、それぞれの場所で日々を生きる人々の小さな変化を映し出す映像プロジェクト。キャストには同じく今年活躍が期待されている気鋭の若手女優、夏目透羽、遠藤さくら