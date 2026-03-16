米映画芸術科学アカデミーが主催する第９８回アカデミー賞の発表・授賞式が１６日（現地時間１５日）、米ロサンゼルスのドルビーシアターで行われた。助演男優賞は「ワン・バトル・アフター・アナザー」（ポール・トーマス・アンダーソン監督）のショーン・ペンが受賞した。レオナルド・ディカプリオ演じる元活動家の男・ボブが、娘を守るために過去の因縁を持つ敵と再び対峙（たいじ）するアクションエンターテインメント。ペ