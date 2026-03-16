こたつの中で長男の足の上に乗って眠るフェレットの姿を収めた動画が、Threadsで話題を呼んでいる。coco.yyjkさん（@coco.ferret1019）が「こたつで寝てる長男の足の上で寝てるの 予想外すぎた」と投稿したこの動画には2907いいねが集まり、「可愛すぎる」「やべぇ動画だ！！」などのコメントが寄せられた。家族全員に溺愛されているフェレットのココちゃんと長男さんの絆について、投稿主に話を聞いた。【別カット】「長男が抱