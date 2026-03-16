【ロサンゼルス共同】米映画界最大の祭典、第98回アカデミー賞の発表・授賞式が15日（日本時間16日）、ハリウッドで開かれた。メーキャップ＆ヘアスタイリング賞にはギレルモ・デル・トロ監督の「フランケンシュタイン」が選ばれ、「国宝」のスタッフ3人は受賞しなかった。助演女優賞は「WEAPONS/ウェポンズ」のエイミー・マディガンさん、長編アニメーション賞は韓国のポップス界を題材にした「KPOPガールズ！デーモン・ハン