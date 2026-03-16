老朽化した屋根の改修工事が行われた栃木県那珂川町の町馬頭広重美術館で１４日、記念式典が行われた。設計した建築家・隈研吾氏も参加し、「開館当時を思い出した。感無量だ」と語った。記念式典には、約７０人が参加し、益子純恵町長が「町の誇る貴重な文化施設として運営していきたい」とあいさつした。同館は地元の杉を使ったルーバー（羽板）で覆われ、光の具合で建物の表情が変わって見えるのが特徴で、隈氏の代表作の