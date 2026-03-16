ソニー・ミュージックが１５日、今後の飛躍が期待されるアーティスト３組の楽曲を原案とした短編映像「＃あの日の春の歌」を解禁。１６日からテレビＣＭがスタートし、１９日からＹｏｕＴｕｂｅでも公開予定となる。原案となった楽曲は４人組ロックバンド・ハンブレッダーズの「銀河高速−ＦｒｏｍＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」、シンガー・ソングライターのｊｏ０ｊｉの「不屈に花」、２人組バンド・離婚伝説の「ファース