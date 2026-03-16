健康志向の高まりとともに広がった“お酢ドリンク”市場が、転換期を迎えている。2021年頃に市場がピークを迎えた後、ブームで流入したライトユーザーの離脱などもあり、現在は縮小傾向にあるという。機能性飲料が飽和するなか、「体にいいから飲む」という理由だけでは選ばれにくくなっているのが実情だ。こうした変化を現場ではどう受け止めているのか。江戸時代から酢づくりを続けてきた老舗メーカー・ミツカンに、お酢ドリン