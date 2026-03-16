現地３月15日に開催されたプレミアリーグ第30節で、遠藤航（怪我で離脱中）が所属する６位のリバプールは、16位のトッテナムと本拠地アンフィールドで対戦。１−１のドローで終わった。18分にドミニク・ソボスライが得意のFKで幸先良く先制点をゲット。しかし、相手GKグリエルモ・ヴィカーリオの好守もあり、追加点を奪えずにいると、土壇場の90分にリシャルリソンに痛恨の同点弾を浴びた。降格危機にあるトッテナムは絶不調