四万温泉（しまおんせん）は、群馬県北西部の吾妻郡中之条町、四万川の最上流部に位置する温泉地です。その名は「四万の病を癒やす霊泉」という伝説に由来し、平安時代から続く長い歴史を持っています。昭和29年には、優れた環境が認められ、日光湯元温泉や酸ヶ湯温泉とともに「国民保養温泉地」の第1号に指定されました。現在でも、日本最古の木造湯宿建築として知られ、映画『千と千尋の神隠し』のモデルの1つとも言われる「積善