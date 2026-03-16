占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月16日〜3月22日の運勢を西洋占星術で占います。太陽が春分点へ向かい、運気は一新されます。ほぼ時を同じく、水星の逆行も終わり、曖昧さ、不可解さが消えていくでしょう。「分からない」「どっちでもいい」的な表現をやめて、「こうしたい」「こうする」と自分の思いを明確に示していくことが、ツキを味方につけるコツとなるはず。何かを始めるにもよいタイミン