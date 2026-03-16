◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 ドミニカ共和国ーアメリカ（現地時間15日、マイアミ）アメリカのアーロン・ジャッジ選手が第1打席からヒットで勢いをつけました。負ければ敗退のWBC準決勝。アメリカは初回、ドミニカ共和国のルイス・セベリーノ投手から2者連続空振り三振に倒れましたが、3番に登場したキャプテンのジャッジ選手がフルカウントから変化球をレフト前に飛ばし、出塁。続く打者が死球となり1・2塁とチャンス