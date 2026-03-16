◇オランダ1部フェイエノールト2―1エクセルシオール（2026年3月15日オランダ・ロッテルダム）フェイエノールトのFW上田綺世（27）がホームのエクセルシオール戦で2試合連続の2得点を記録し、2―1の逆転勝利に大きく貢献した。0―1の後半13分に左クロスをトラップし、右足アウトサイドで同点弾。さらに1分後にも味方のスルーパスに抜け出し、相手GKとの1対1を制して勝ち越し弾を決めた。後半5分にネットを揺らした場面は