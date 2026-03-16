俳優でモデルの宮部のぞみ（２２）が１６日発売の週刊プレイボーイ（集英社）の表紙と巻頭グラビアに登場することが１５日、分かった。撮影は１月に大分で行われ、雪景色の中、自慢の美脚を惜しげもなく披露した宮部は「雪の中で水着を着るのは最初で最後かもしれないと思うと、寒ささえ楽しく感じられて」と、満足そうに振り返った。別府温泉では老舗旅館を舞台にしっとりとした雰囲気の中で撮影。温泉地ならではの情緒の中で