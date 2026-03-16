イスラエル軍に撃たれて死亡した4人の葬儀に集まった人たち＝15日、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区/Majdi Mohammed/AP（CNN）パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区で、イスラム教の断食月ラマダンの断食を終えて深夜に車で外出していたパレスチナ人の一家4人がイスラエル兵に射殺された。パレスチナ当局が明らかにした。死者の中には5歳と7歳の男児2人が含まれる。イスラエル軍は、兵士がこの家族の車の動きに脅威を感じたため