西野亮廣、MEGUMIが明かす『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』の裏側 2020年に公開され、興行収入27億円・観客動員196万人を記録し、日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞も受賞した『映画 えんとつ町のプペル』。その最新作となる『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』が、3月27日(金)に公開される。本作の舞台は、"すべての時間が集まる"とされる謎の異世界「千年砦」。奇跡の夜から1年後、親友のゴ