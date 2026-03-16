女性に対して、性的な意味で積極的すぎる「肉食男子」。彼らからの執拗な誘いを、場を凍らせずに上手にあしらうにはどうしたら良いのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「肉食男子の口説きを華麗にかわす！大人女子ならではの返し」をご紹介します。【１】「眠くなったからどこかで休もう」には、「大変！家に帰ったほうがいいよ」とタクシーをつかまえてあげる「心配そうな素振りを見せ