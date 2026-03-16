中学生や高校生の時期では、クラスメイトの視線が気になり、自分の気持ちに素直になれないもの。中学生や高校生などの思春期男子は、好きな人に対して、つい不自然な行動を取ってしまいます。では、具体的にはどのような行動を起こすのでしょうか。思春期男子の行動を明らかにすべく、「思春期男子が好きな人に対して起こす不自然な行動７パターン」を紹介させていただきます。【１】好きな人の近くに寄ったら、ワザと大きな声を出