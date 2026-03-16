高嶺のなでしこ 高嶺のなでしこが15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』に出演。アーティストライブで『美しく生きろ』など３曲を熱唱した。この日、最初のライブステージを飾ったのは高嶺のなでしこだった。白を基調にした衣装で爽やかに登場すると「初恋のこたえ。」をランウェイトップで披露。そのまま、「ファンサ」をパフォ