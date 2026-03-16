◆ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１５日、ノルウェー・オスロ）男子個人第２６戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３４メートル）が行われ、内藤智文（山形市役所）が、合計１２８・７点でＷ杯初優勝を果たした。１回目に１３１・５メートルの大ジャンプを披露し、首位に躍り出た。悪天候の影響で２回目を実施せず、１回目の成績で順位が確定。普段は山形市役所で働き、業務後に練習を行うなど苦労を重ねる異色のジャンパーが、初Ｖ