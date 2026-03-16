◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）米国のＡ・ジャッジ外野手（ヤンキース）が１６日、ＷＢＣ準決勝のドミニカ共和国戦を前に“神対応”を見せた。セレモニー後、プレーボールが約１０分後に迫っていたが、ベンチ前でサインを求めるファンに応じた。米国側の一塁ベンチ付近にはファンが殺到したが、米国が誇る最強主将は落ち着いた様子だった。運命の準決勝。メジャー