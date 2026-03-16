「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）日本代表「侍ジャパン」は５−８でベネズエラに敗れた。２連覇の夢は途絶え、大会史上初めてベスト８で敗退した。球場を引き揚げる佐藤輝の表情に曇りはなかった。最後まで全力で戦い抜き、特別な空気を存分に味わった。「勝ちたかったので気持ちは悔しいですけど、楽しめました」。代役とは言わせない輝きを放った。不調の近藤に代わり「２番・右翼