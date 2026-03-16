ワコールが展開するランジェリーブランド「Yue（ユエ）」から、洗練されたレースの美しさが際立つ2026年春夏コレクションが登場します。2026年2月26日（木）より全国の取扱店舗およびワコールウェブストアなどで順次発売。ブランド名の由来である「由縁（ゆえん）」の考えのもと、日本のスペシャリストによる丁寧なものづくりで仕上げられたランジェリーは、触感・フィット性・気品の3つの心地よさ