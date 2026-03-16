ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で金メダルを獲得したアリサ・リュウ（20＝米国）が16日までに自身のインスタグラムを更新。麻辣湯（マーラータン）ショットを投稿した。リュウは、ミラノ・コルティナ五輪でフリー1位となる150・20点、合計226・79点と圧巻の演技を見せ、SP3位からの逆転で金メダルとなった。自身のインスタグラムで「私たちは麻辣湯（マーラータン）が大好き」と友人との麻辣湯ショットを投