俳優の谷原章介（53）が16日、MCを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で、日本が5―8でベネズエラに敗れたことについてコメントした。侍ジャパンは初回に大谷の先頭打者本塁打で追いつき、1―2の3回に森下の3ランなどで勝ち越したが、中継ぎ陣が相次いで本塁打を浴び逆転を許して敗戦。6大会目で初めて4強入りを逃した。優