【ロサンゼルス＝後藤香代】第９８回米アカデミー賞の発表・授賞式が１５日（日本時間１６日）、ロサンゼルスで行われ、メーキャップ・ヘアスタイリング賞にノミネートされた「国宝」（李相日監督）は受賞ならなかった。同部門は「フランケンシュタイン」（ギレルモ・デル・トロ監督）のチームが獲得した。「国宝」は芸道に精進する歌舞伎役者の半生を描いた一代記で、昨年６月に日本国内で公開され、大ヒットした。ヘアメイク