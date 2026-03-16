4人組ダンス&ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKA（24）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。おなじみのセーラー服を脱ぎ、躍動感あふれるショットを公開した。【写真】「デコルテ、全て美しいいいいい」セーラー服を脱いだショットを公開したSUZUKASUZUKAは投稿で、発売中の女性ファッション誌『GINZA』4月号に登場していることを告知。写真では海をバックに砂浜で躍動感のあるポーズを決めた一枚を