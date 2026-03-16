「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝が１４日（日本時間１５日）、米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」は５−８でベネズエラに敗れた。２連覇の夢は途絶え、過去最低のベスト８で敗退。「マイアミの悲劇」に日本中が肩を落としたが、若き侍たちは未来の日本球界に希望の光をともした。阪神の森下翔太外野手（２５