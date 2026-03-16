アメリカ・トランプ政権のエネルギー長官は、トランプ大統領が日本などに求めるホルムズ海峡への艦船の派遣について、「極めて合理的」との認識を示しました。トランプ政権のライト・エネルギー長官は15日、ABCテレビの番組に出演し、「日本や中国はホルムズ海峡から輸送されるエネルギー供給の影響を最も直接的に受ける」と指摘しました。そのうえで、トランプ大統領が日本などに求めるホルムズ海峡への艦船の派遣について、極め