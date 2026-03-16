40歳を過ぎて結婚を決めた息子。しかし、その報告に母が見せたのは祝福ではなく不安の表情でした。夫を亡くした72歳の母は、遺族年金とわずかな貯金で暮らしています。長年同居し生活費を支えてきた息子が家を出れば、生活はどうなるのか――。「親の老後」と「子の人生」がぶつかるとき、親子はどう向き合えばよいのか。見ていきましょう。41歳息子の婚約に母が見せた“苦い顔”「……結婚するの？」東京都内の中小企業に勤める会